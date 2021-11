Boulogne-Billancourt : de nouveaux locaux modernes pour la sous-préfecture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À partir du mardi 23 novembre, la sous-préfecture accueillera les usagers dans un nouveau bâtiment.

À Boulogne-Billancourt, la sous-préfecture des Hauts-de-Seine occupe actuellement un bâtiment vétuste et énergivore, appartenant au conseil départemental. À compter du 23 novembre 2021, les services de l’État prendront leurs quartiers au sein d’un nouveau bâtiment situé également dans la commune boulonnaise. Notons que la sous-préfecture accueille chaque jour près de 140 usagers.

En ce qui concerne le nouveau bâtiment, il est davantage sécurisé et énergétiquement plus responsable. D’importants travaux y ont été exécutés afin d’améliorer la qualité de vie au travail des agents et de garantir un accueil de qualité aux usagers. Situé 2 rue Damiens, ce nouveau site, qui est aussi la propriété du conseil départemental des Hauts-de-Seine, se déploie sur quatre étages, soit une surface de plus de 2 700 m². Le coût total de ce projet s’élève à 5,1 M€.

La sous-préfecture sera fermée lors de son déménagement vers ses nouveaux locaux, qui se tiendra les 18, 19 et 22 novembre.