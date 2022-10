Bouches-du-Rhône : Vinci Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A50.

Après avoir terminé la rénovation des chaussées de l’A50, entre Six-Fours-les-Plages et Bandol, vers Marseille (Bouches-du-Rhône), Vinci Autoroutes a lancé la deuxième phase du chantier. Elle a commencé le 5 septembre dernier et devrait prendre fin d’ici au 14 octobre prochain. Elle concerne la rénovation des chaussées de l’A50 entre Carnoux-en-Provence et La Ciotat en direction de Toulon.

Le chantier porte sur le renouvellement des chaussées du péage sur la voie de La Ciotat. Vinci Autoroutes prend également en charge la réfection de l’échangeur de La Ciotat dans les deux sens de la circulation. Ces travaux de réhabilitation comprennent le rabotage de la chaussée existante ainsi que le nettoyage des voies. La pose de nouvelles couches d’enrobé avant le compactage de chaque couche s’inscrit également dans le programme. S’y ajoutent les opérations de marquages au sol.

Dans une démarche environnementale, Vinci Autoroutes utilise une partie des matériaux issus du rabotage des chaussées pour la fabrication du nouvel enrobé.