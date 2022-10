Bouches-du-Rhône : un programme de 62 logements en préparation dans le XIIe arrondissement de Marseille

Un programme de 62 logements, situés rue François-Scaramelli, dans le XIIe arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), est en cours de préparation. Le projet est porté par Erilia et sa construction est confiée au groupement d’entreprises composé du promoteur immobilier GCC, d’un groupe de BTP indépendant et de l’agence LLA Architecture implantée à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône). Le groupement, désigné lauréat du marché de conception-réalisation organisé par le groupe Habitat en région Erilia, sera chargé de restructurer une friche dans le but de permettre un accès au logement à tous.

À réaliser dans le quartier de Saint-Barnabé, le projet vise à transformer d’anciens sites industriels en un complexe résidentiel de 62 habitats, dont 46 HLM et 16 logements en accession sociale sous le dispositif du bail réel solidaire. L’ensemble comprendra 100 aires de stationnement externes couvertes. Le montant alloué à l’opération est d’environ 9 millions d’euros et le permis de construire est en phase d’instruction. La durée des travaux est estimée à deux ans.