Bouches-du-Rhône : un investissement de 6 millions d’euros pour la reconstruction du centre de formation des apprentis de Salon-de-Provence

Datant de 1906, le bâtiment du centre de formation des apprentis (CFA) de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ne répond plus aux besoins actuels des habitants. Afin de développer l’offre de formation au sein de cette structure, la Ville a décidé d’initier sa reconstruction, projet dans lequel la Région Sud va investir 6 millions d’euros. Rappelons qu’entre 2020 et 2022, deux phases de rénovation, financées par le conseil régional Sud PACA, avaient été réalisées dans ce centre.

Dans le cadre de cette opération, l’établissement va bénéficier d’un agrandissement de 2 500 m² sur le site des ateliers municipaux, boulevard Michelet. Cette extension lui permettra d’accueillir six nouvelles filières et d’augmenter sa capacité d’accueil, avec 200 apprentis supplémentaires par an.

Le nouveau CFA devrait entrer en service en septembre 2026. Ce projet est chiffré à 12 millions d’euros, dont la moitié sera prise en charge par la Région.