Bouches-du-Rhône : réhabilitation de la cité Notre-Dame-des-Marins par 13 Habitat, à Martigues

L’office 13 Habitat va réhabiliter les 728 logements de la cité Notre-Dame-des-Marins, à Martigues (Bouches-du-Rhône). Chiffrée à 30 millions d’euros, l’opération s’inscrit dans le cadre d’une convention de financement et de partenariat signée avec la ville en juillet 2019.

L’architecte lauréat de l’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre a été désigné en mai 2023. Le projet global a été dévoilé aux locataires en juillet dernier. Une réunion publique se tiendra en novembre pour présenter l’esquisse du futur plan d’aménagement de la cité. Les travaux d’urgence débuteront d’ici à la fin de l’année. Une nouvelle réunion publique est programmée en novembre 2024. Elle permettra de présenter le projet définitif de la requalification de l’ensemble du quartier.

Par ailleurs, la réhabilitation générale et thermique des bâtiments commencera d’ici à fin 2025 pour une durée de quatre ans. Elle comprendra la reconfiguration des parties communes, l’amélioration du réseau de chauffage et la reprise de l’étanchéité des toitures. La modernisation des halls d’entrée et la sécurisation des espaces extérieurs sont aussi prévues.