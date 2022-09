Bouches-du-Rhône : réaménagement de l’hôtel de ville de Grans.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bouches-du-Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Grans (Bouches-du-Rhône), le chantier d’extension de l’hôtel de ville se poursuivra jusqu’en 2024.

Fermé depuis deux ans pour des raisons de sécurité, l’hôtel de ville de Grans (Bouches-du-Rhône) fait l’objet d’un chantier de rénovation. Les travaux ont démarré en juillet dernier avec la démolition de l’aile ouest. S’ensuivront la construction d’un bâtiment R+1 et la valorisation du patrimoine existant. À terme, la future bâtisse accueillera des bureaux ainsi qu’une nouvelle salle d’honneur de 150 m². L’installation d’un ascenseur est également prévue pour permettre aux usagers et aux PMR d’accéder à l’étage.

Le projet sera complété par le réaménagement du parvis. Il sera doté d’un escalier et d’une rampe d’accès pour assurer la continuité du trottoir. Par ailleurs, la place sera également agrémentée de jardinières fleuries et de petits bassins avec jets d’eau. Les travaux du parvis sont répartis en deux phases. La première portera sur la section comprise entre la nouvelle extension et la police. Elle se poursuivra sur la partie gauche et l’entrée actuelle de la mairie.

Le chantier d’extension de l’hôtel de ville s’inscrit dans la dynamique de la loi 3Ds. Cette dernière vise à améliorer la qualité d’accueil du public tout en permettant aux agents de travailler dans les meilleures conditions.