Bouches-du-Rhône : ouverture officielle du nouveau conservatoire de musique et d’art dramatique de La Ciotat.

Installé pendant près de cinquante ans dans la Villa des Pins, le nouveau conservatoire de musique et d’art dramatique de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) s’offre une nouvelle adresse au sein de l’ancien théâtre Saint-Jacques. Ce dernier a fait l’objet d’un projet de réaménagement complet qui entre dans le cadre de la redynamisation du centre-ville. Il relie culturellement la médiathèque, l’Eden-Théâtre et la chapelle des Pénitents bleus tout en favorisant les synergies avec le voisinage afin de mettre en place un pôle culturel.

Ce bâtiment en R+2 bénéficie d’une surface de 1 000 m². Il comprend un rez-de-chaussée et deux étages avec des coursives afin d’accueillir 17 salles de cours ainsi que des locaux administratifs. Cette requalification, confiée aux Compagnons de Castellane, a également porté sur la construction d’un auditorium de 90 places destiné aux concerts.

Le chantier, évalué à plus de 4 millions d’euros, a débuté en août 2019. Sa livraison a été retardée par la crise sanitaire. Les premiers élèves de ce nouveau conservatoire ont donc officiellement poussé sa porte le 26 septembre 2022. Le cabinet d’architectes Huit et demi et l’Agence MB ont dessiné son architecture.