Bouches-du-Rhône : ouverture de la maison de santé Pôle Morgan Provence dans la ville de Salon-de-Provence en 2025

Baptisée « Pôle Morgan Provence », une nouvelle maison de santé verra le jour d’ici au premier semestre 2025 dans la ville de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Elle mettra plusieurs locaux à disposition des professions médicales, paramédicales et libérales. Chiffrée à 9 millions d’euros, sa réalisation vise deux objectifs : lutter contre la diversification médicale sur le territoire et offrir des soins de qualité aux habitants.

Le bailleur Sopri, porteur du projet, prévoit la création d’une infrastructure de 2 600 m² de surface de plancher. Un plateau, constitué de trois lots et destiné aux commerces, sera aménagé au rez-de-chaussée. Les bureaux dédiés aux professions médicales et à d’autres professions libérales (notaires et avocats notamment) seront installés aux premier et deuxième étages. Ce pôle disposera aussi d’un parking souterrain d’une capacité de 36 places et d’un espace de stationnement extérieur de 13 places. Accessible aux personnes à mobilité réduite, le nouveau bâtiment sera conçu dans le respect de la réglementation thermique RT 2012.