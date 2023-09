Bouches-du-Rhône : ouverture de l’avenue Maréchal-Gallieni à La Ciotat

Débuté en octobre 2022, le chantier de requalification de l’avenue Maréchal-Gallieni, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), s’est achevé en juin 2023. D’un coût estimé à environ 2 millions d’euros, cet aménagement entre dans la continuité du processus d’embellissement du cœur de la ville. Il s’inscrit dans la volonté de fluidifier la circulation intra-urbaine en reliant le centre-ville aux quartiers périphériques situés à l’est de la commune.

Dans le cadre de cette opération, un plateau traversant a été réalisé sur le boulevard de la République. Il a permis de créer une connexion naturelle entre les places Esquiros et Évariste-Gras. Sur la place du marché, les trottoirs ont été élargis et rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Le projet comprenait la modernisation de l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications. La nouvelle avenue offre également un environnement plus agréable grâce à la plantation de 19 arbres et la mise en place de jardinières. Enfin, les cyclistes peuvent désormais profiter d’une piste cyclable neuve, prolongée jusqu’au centre historique.