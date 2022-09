Bouches-du-Rhône : opération de restauration de la place d’Albertas à Aix-en-Provence

La ville d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) lancera une opération de restauration sur la place d’Albertas d’ici à octobre 2022. Les travaux s’échelonneront sur une période de neuf mois. Ils porteront sur la rénovation de la fontaine ainsi que sur la remise en état et l’extension de la calade (pavée de galets) jusqu’à la rue Espariat. La mise en accessibilité du site pour les personnes à mobilité réduite et la pose d’un revêtement en dalles de pierre sur le trottoir de l’établissement hôtelier d’Albertas sont également prévues. Par ailleurs, la suppression du dénivelé séparant la place et la rue complétera les travaux.

Pour la réalisation du projet, la ville d’Aix-en-Provence a sollicité des artisans, notamment Vivian & Cie, une entreprise de taille de pierre de Marseille (Bouches-du-Rhône) et Terideal, une société de Wissous (Essonne), spécialisée dans l’aménagement urbain.

Le programme vise à redorer l’aspect de la place d’Albertas qui est un véritable monument historique en cœur de ville. La municipalité prévoit de mobiliser un budget de 600 000 euros pour ces travaux de réhabilitation.