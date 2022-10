Bouches-du-Rhône : mise en place d’un plan de sobriété énergétique dans la municipalité de Salon-de-Provence.

Face à l’explosion des coûts énergétiques dans la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), la municipalité a instauré des mesures d’économies d’énergie. Ces mesures ont été citées par la mairie le 4 octobre 2022. Elles visent à réduire les prochaines factures énergétiques de 1 million d’euros. Nécessaires pour limiter le budget de l’agglomération, les mesures devraient permettre de compenser l’augmentation des prix du gaz, de l’électricité et du fioul.

La première mesure établie met l’accent sur l’extinction progressive des éclairages publics de minuit à 5 heures du matin. Notamment près des entrées de la commune, dans les quartiers résidentiels et au sein des monuments de la ville. Pour les éclairages de Noël, elle prévoit de limiter la période et la durée d’éclairage. Au-delà des lumières, elle a annoncé la fermeture du bassin extérieur de la piscine des Canourgues et du musée de l’Empéri. S’y ajouteront la suppression des serres municipales chauffées et la baisse de la température de la serre double chapelle à 12 °C.