Bouches-du-Rhône : mise en accessibilité des stations de métro de Marseille durant l’été

Après avoir amélioré l’accès à six stations du métro de Marseille (Bouches-du-Rhône), la métropole d’Aix-Marseille-Provence poursuit les travaux dans d’autres sites. À la station Vieux-Port, un ascenseur entre le niveau de contrôle d’accès et le quai sera opérationnel à partir de mai 2024. Pour la station Rond-point-du-Prado, trois nouveaux ascenseurs devraient voir le jour en juin 2024. Au sein des arrêts La-Timone et Jules-Guesde, des installations similaires seront mises en service dans le courant de l’année 2025.

L’objectif de ces interventions est de faciliter l’accès au métro marseillais, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre du programme de renouvellement des rames. En effet, le parc existant va laisser progressivement place à des rames à pilotage automatique, climatisées et connectées, qui proposeront plus de confort et d’accessibilité. Selon le calendrier prévisionnel, les trois premiers modèles seront mis en service pour la fin de l’année 2024.