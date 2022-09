Bouches-du-Rhône : les travaux d’aménagement de la future marina olympique à Marseille avancent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bouches-du-Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction de la marina olympique à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour les Jeux olympiques de 2024 se poursuivent.

Le stade nautique du Roucas-Blanc à Marseille (Bouches-du-Rhône) a été choisi pour accueillir les épreuves de voile pendant les Jeux olympiques de 2024. Les élus locaux et le président du comité d’organisation ont lancé les travaux en juillet 2022. La livraison pour les épreuves-tests des jeux est prévue d’ici à 2023.

Le projet de construction de la marina olympique est divisé en deux parties. Les travaux terrestres portent sur la construction de cinq bâtiments autour du bassin. Des opérations d’aménagement paysager et de gestion des eaux de pluie sont également prévues. S’y ajoutera l’installation d’éclairage intelligent afin de réduire la consommation énergétique du site. Quant aux travaux maritimes, ils concernent l’aménagement du plan d’eau. La construction d’une digue interne au bassin, la création d’un quai technique et d’une passerelle figurent au programme.

Le budget pour la modernisation du stade nautique du Roucas-Blanc est estimé à plus de 40 millions d’euros. La contribution de l’État, de la Région et du Département s’élève à plus de 20 millions d’euros. La métropole d’Aix-Marseille-Provence et la Ville participent au financement à hauteur de 14 millions d’euros.