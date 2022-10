Bouches-du-Rhône : la requalification de la partie nord de la Canebière se poursuit dans la métropole Aix-Marseille-Provence

Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics du centre-ville de Marseille et de la semi-piétonisation du Vieux-Port, les travaux se poursuivent par la requalification du haut de la Canebière (Bouches-du-Rhône). Ils visent à fluidifier la circulation et à standardiser l’espace public en privilégiant les modes de déplacement doux et piétons.

Le chantier porte sur le réaménagement d’un grand espace cohérent et lisible favorisant la déambulation. Le début des travaux du square Léon-Blum a été engagé le 10 octobre dernier dans le secteur du cinéma Artplexe. Il s’agit de la première phase de la restauration de l’axe patrimonial de la Canebière et des allées Léon-Gambetta.

La suite du projet concernera la restructuration des allées Gambetta. Sur une superficie de 78 000 m2, cette étape fera l’objet d’une étude de faisabilité. D’ici à 2023, l’analyse se concentrera sur les principales évolutions de l’espace public tout en prenant en compte sa végétalisation.