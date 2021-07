Bouches-du-Rhône : la liaison Fos-Salon sera sans autoroute

C. W. | | ,

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer Routes Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

La déviation entre Fos-sur-Mer et Salon de Provence (Bouches-du-Rhône) sera une route express et non une autoroute. Voilà la [...]