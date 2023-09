Bouches-du-Rhône : enquête publique sur le projet de la nouvelle caserne des pompiers de Tarascon

Le projet d’aménagement de la nouvelle caserne des pompiers de Tarascon (Bouches-du-Rhône) est soumis à une enquête publique. Cette procédure, qui se poursuivra jusqu’au 22 septembre, s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité du programme au Plan local d’urbanisme (PLU).

Cette initiative porte sur le remplacement de la caserne actuelle, construite dans les années 1990, qui est devenue vétuste et se trouve en zone inondable. La municipalité, accompagnée par le département des Bouches-du-Rhône et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 13), prévoit ainsi d’aménager une nouvelle infrastructure sur un terrain d’environ 10 000 m². Le futur bâtiment, qui devrait se situer sur la route de Vallabrègues, sera plus moderne et plus adapté aux nouvelles et multiples missions des pompiers.

Par ailleurs, quatre autres casernes devraient aussi sortir de terre en 2024 dans le département, à Sénas, à Aix-en-Provence ainsi qu’à Istres et à Allauch.