Bouches-du-Rhône : des travaux de requalification sur l’avenue Gallieni à La Ciotat d’ici au printemps 2023.

L’avenue Maréchal-Gallieni à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) fait l’objet d’un chantier de rénovation complète. Les travaux ont démarré le 3 octobre 2022 et devraient prendre fin d’ici au printemps 2023. Ce projet a pour objectif d’améliorer le cadre de vie des Ciotadens. Il consiste à mettre en place sur le boulevard de la République un plateau traversant qui servira de liaison entre les places Evariste-Gras et Esquiros. La livraison de la plus grande phase des travaux est estimée d’ici à début 2023.

Outre la sécurisation du déplacement des usagers et la liaison des secteurs à forte identité, la Ville prévoit également la plantation d’arbres et l’installation de candélabres à LED. Cette initiative contribue essentiellement à l’amélioration de l’éclairage tout en favorisant la réduction de la consommation énergétique. Les travaux menés sur l’avenue Gallieni porteront également sur l’aménagement d’une zone paysagère. S’y ajouteront la désimperméabilisation des sols et leur embellissement grâce à la mise en place de pavés en porphyre. Enfin, la requalification des réseaux enterrés fera également partie de ce programme de rénovation. Le réaménagement des trottoirs et de la piste cyclable d’une partie de l’avenue Louis-Crozet jusqu’à l’impasse du Bosquet est également prévu.