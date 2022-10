Bouches-du-Rhône : des travaux de maintenance sont en cours sur l’A8 à Aix-en-Provence.

Dans le cadre des travaux d’entretien et de rénovation de l’autoroute A8, dans les Bouches-du-Rhône, Vinci Autoroutes intervient sur un tronçon de 18 kilomètres de chaussées. Le chantier concerne la section sur la partie de l’A8 concédée au réseau ASF, entre Aix-en-Provence et la Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône). Ces opérations s’étaleront jusqu’au 2 décembre prochain et seront effectuées de nuit. Elles portent sur le renouvellement des chaussées et nécessitent un basculement de la circulation.

Le chantier se tiendra dans les deux sens de circulation, au niveau des échangeurs de Aix-Pont-de-l’Arc (n° 30) et de Aix-Val-Saint-André (n° 31). Les travaux consisteront à raboter les couches superficielles de la chaussée, soit quatre centimètres pour la couche de roulement et huit centimètres pour la couche de liaison. Ensuite, Vinci Autoroutes procédera à l’application des enrobés de la couche de liaison. Pour la finition, une couche de roulement avec une chaussée drainante sera ajoutée.

Le coût total des travaux s’élève à près de 16 millions d’euros.