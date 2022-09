Bouches-du-Rhône : des quais plus spacieux à la station Saint-Charles du métro de Marseille.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bouches-du-Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À la station Saint-Charles du métro de Marseille, les quais de la ligne 2 ont été modernisés par la métropole Aix-Marseille-Provence et la Régie des transports métropolitains.

À la station Saint-Charles, les quais de la ligne 2 du métro de Marseille (Bouches-du-Rhône) sont de nouveau accessibles au public depuis le 1er septembre 2022. Un chantier de modernisation a été entrepris conjointement par la métropole Aix-Marseille-Provence et la Régie des transports métropolitains (RTM). L’opération a permis d’agrandir les quais et d’améliorer leur niveau de confort. Elle a aussi porté sur l’aménagement d’un escalier fixe et sur le déplacement des escaliers mécaniques pour libérer les espaces de circulation au niveau des mezzanines.

Selon le planning établi par la métropole et la RTM, l’installation de quatre ascenseurs sera effectuée afin d’améliorer l’accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite. Cette dernière opération doit clôturer ce chantier entrepris depuis 2020. En effet, la rénovation complète de l’ensemble de la station Saint-Charles devrait prendre fin d’ici à 2023.

Au total, une enveloppe de 36 millions d’euros a été investie dans la réalisation de ce projet.