Bouches-du-Rhône : début des travaux d’un nouveau groupe scolaire à la Belle de Mai.

Benoît Payan, le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône), a assisté à la pose de la première pierre d’une école dans le quartier de la Belle de Mai, le 27 septembre 2022. Ce programme entre dans le cadre du plan « Marseille en grand » qui prévoit également un important chantier de rénovation des écoles. La construction de ce groupe scolaire du IIIe arrondissement marseillais mise davantage sur le confort des enfants qui étudient actuellement dans des préfabriqués.

Les travaux consistent à créer une nouvelle école d’une capacité de 20 classes, dont huit classes maternelles et 12 classes élémentaires. Les nouvelles salles se voudront plus écologiques. S’y ajoute l’aménagement d’équipements publics comme la médiathèque, la salle polyvalente et la ludothèque. Le coût de ce chantier de la rue Masséna s’élève à environ 15 millions d’euros. Sa livraison est programmée d’ici à la fin 2023. La prise en charge des travaux de ce projet est confiée à l’entreprise de BTP azuréenne CARI Aquitaine.