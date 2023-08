Bouches-du-Rhône : de nouveaux locaux de travail pour le corps des sapeurs-pompiers et des forestiers-sapeurs du Département

Engagé à améliorer le cadre de travail des pompiers et des forestiers-sapeurs, le département des Bouches-du-Rhône poursuit les investissements dans son plan de construction et de rénovation des centres de secours. La collectivité prévoit notamment d’ouvrir quatre nouvelles casernes d’ici à la fin de l’année 2024. En cours de réalisation, ces dernières seront implantées à Istres, à Aix-en-Provence Est, à Sénas et à Allauch.

Le Département projette également de créer cinq autres centres de secours et d’incendie d’ici à 2029. Ceux-ci seront installés à Vauvenargues, à Cabriès, à Tarascon, à Salon-de-Provence et à Fuveau. À cela s’ajoutera l’aménagement des locaux de travail des forestiers-sapeurs, à Lambesc et à Aubagne.

Rappelons que les opérations de construction et de rénovation des casernes ont été lancées en 2017. Selon la collectivité, l’objectif est de proposer des lieux de travail modernes, durables et adaptés aux agents du service départemental d’incendie et de secours.