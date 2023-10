Bouches-du-Rhône : construction de l’école de Roquefort-la-Bédoule par Oh!Som Architectes

Pilotée par Soleam, la construction de l’école à Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) sera réalisée par l’agence Oh!Som Architectes. Cette dernière collaborera avec SP2I, A2MS Acoustique et Hervé Der Sahakian, pour la maîtrise d’œuvre. Les travaux devraient commencer à la fin de l’année 2024 et dureront deux ans.

Le projet comportera deux groupes scolaires avec 16 salles de classe, sur une surface d’environ 2 300 m2. Il comprendra aussi divers espaces extérieurs qui seront conçus de manière à répondre aux besoins pédagogiques des élèves. Par ailleurs, il sera accessible aux personnes à mobilité réduite et disposera d’une performance énergétique optimale afin de limiter la consommation d’énergie et l’impact sur l’environnement. Ainsi, l’établissement sera construit avec du béton artisanal, qui sera fabriqué à partir de matériaux locaux. Les cours de récréation seront également équipées de revêtements naturels et perméables.

Ce projet nécessite un budget d’environ 5,2 millions d’euros. Il reflète l’engagement conjoint de Soleam et de la commune de Roquefort-la-Bédoule de construire une école de haute qualité, respectueuse de l’environnement.