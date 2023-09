Bouches-du-Rhône : 13 Habitat, de nouvelles ambitions pour la réhabilitation de son patrimoine

Situé à Marseille (Bouches-du-Rhône), l’office public de l’habitat baptisé « 13 Habitat » est un bailleur social de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après avoir annoncé son plan stratégique du patrimoine (PSP), Nora Preziosi, sa présidente, affiche de nouvelles ambitions. Quelque 2 000 logements supplémentaires vont être ajoutés au volet réhabilitation et rénovation énergétique, soit un total de 22 000 logements à restituer. En matière de construction, cette entité prévoit de dépasser les 400 logements neufs par an. Frédéric Mignon, le directeur du patrimoine de 13 Habitat, indique que dans les cinq prochaines années, plus de 10 000 logements seront réhabilités.

Dans la majorité des cas, les principaux travaux consisteront à renforcer l’isolation thermique des façades par l’extérieur. Ils porteront aussi sur la modernisation du système de chauffage et de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), et sur le remplacement des fenêtres par des châssis double vitrage. Ils incluent également la surélévation des bâtiments, l’installation d’ascenseurs, ou encore la création d’oasis, avec récupération des eaux pluviales pour l’arrosage.