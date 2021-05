Boucau : 146 nouveaux logements sur l’îlot Biremont d’ici 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Logement neuf Supprimer Valider Valider

Les travaux de rénovation urbaine incluant la création de 146 nouveaux logements sur l’îlot Biremont, à Boucau, devraient être terminés en 2024.

La Communauté d’agglomération du Pays Basque s’est engagée, aux côtés de l’Office 64 de l’habitat et du Comité Ouvrier du Logement (COL), dans un projet de 146 nouveaux logements à Boucau (Pyrénées-Atlantiques). Des travaux de rénovation urbaine sont déjà en cours et se poursuivront par la construction des logements à partir du premier trimestre 2022. Cette seconde phase s’étalera sur 24 mois et sera suivie par des aménagements de la voirie, des trottoirs et du réseau d’assainissement.

Les futures habitations comprendront 102 logements locatifs et 44 autres en accession à la propriété. Cinq locaux additionnels seront destinés aux commerces et services. Ces infrastructures font partie d’un projet de rénovation urbaine à vocation résidentielle porté par la Communauté d’agglomération du Pays Basque. Celui-ci vise à améliorer la qualité urbaine du quartier du cœur de la ville de Boucau.