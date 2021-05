Bostik lance son roadshow

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer Bostik Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec son camion « Expérience Tour », le leader mondial des solutions de collage part à la rencontre jusqu’au 31 juillet 2021 des artisans et des négoces au cours de 26 étapes.

Bostik, la filiale du groupe Arkema spécialisée dans les colles destinées à l’industrie, à la construction et au grand public, lance son camion « Experience Tour » sur les routes de France. Ce road-show qui a débuté le 17 mai 2021 et qui se finira le 30 juillet prochain, doit parcourir 5 000 kilomètres et s’arrêter dans 26 villes dont : Nevers, Lyon, Clermont-Ferrand, Bordeux, Toulouse, Rouen, Strasbourg…



La marque y organisera des matinées dédiées aux artisans : vidéos techniques, conseils et partages techniques, cadeaux et découvertes produits sont au programme. Bostik mettra également l’accent sur « trois produits destinés à simplifier le quotidien des professionnels » selon la société : la colle acrylique sans solvant Stix A600 Évolution, la colle moquette polyvalente Stix A520 Tex Power et le ragréage de sol auto-lissant et auto-nivelant P4 fibré SL C740.