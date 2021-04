Bosch Thermotechnologie fait évoluer son offre de PAC air/air

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer BOSCH THERMOTECHNOLOGIE Supprimer France Supprimer Valider Valider

Afin de répondre à tous les projets et tous les critères – économies d’énergie, qualité de l’air, quête de confort et de silence, multiplication des épisodes caniculaires… –, la marque enrichit son offre résidentielle de PAC air/air avec quatre nouvelles gammes réversibles.

Bosch Thermotechnologie lance quatre nouvelles gammes de pompes à chaleur Climate : Climate 3000i RAC (économique et à niveau sonore inférieur à 20 dBA), Climate 5000i RAC (compatible mono et multisplit, à ioniseur intégré purifiant l’air en détruisant les bactéries, silencieuse et à classe énergétique A+++ en froid), Climate Class 6000i (niveau de confort élevé, qualité de l’air optimisée et connectivité de série) et Climate Class 8000i (déclinée en plusieurs coloris et à détection de présence).

Toutes saisons

A fonctionnement réversible, destinées à une utilisation en toutes saisons, ces PAC refroidissent jusqu’à des températures de +50°C en saison caniculaire (Climate 3000i RAC et Climate 5000i RAC), réchauffent en hiver jusqu’à -15°C, déshumidifient et purifient l’air. L’offre multi-split est quant à elle complétée par trois nouveaux groupes d’unités extérieures Climate 5000 MS (4,1/ 6,2/ 8,2 kW), qui viennent enrichir le choix existant (5,3/ 7,9/ 10,6/ 12,3 kW). Jusqu’à 5 unités intérieures peuvent être connectées.

Confort d’installation

Les gammes Climate fonctionnent au fluide R32, plus efficace, économique et respectueux de l’environnement que le R410A, et qui répond aux exigences du règlement européen F-Gas. Les raccordements électriques sont simplifiés en 4 ou 5 fils entre le groupe extérieur et l’unité intérieure. Les fonctions d’autodiagnostic et de détection de fuite simplifient l’entretien de l’appareil. Enfin, l’échangeur golden fin, anticorrosion, garantit la robustesse du groupe extérieur.

Accompagnement

Pour faciliter le travail des installateurs, Bosch Thermotechnologie a mis en place divers services d’accompagnement. En amont du projet, sont proposés conseils, études, chiffrages et le logiciel Air Select. En aval, la plateforme elmLeCube permet de commander des pièces détachées ou d’effectuer des appels vidéo. Le site pro.bosch-climate.fr met à disposition les documentations et fiches produits. Par ailleurs, les professionnels ont accès aux centres de formation répartis sur tout le territoire et à une hotline dédiée.