Bornes de recharge dans les parkings : le gouvernement planche sur les règles de sécurité à respecter pour leur déploiement

Catherine Dumas, sénatrice (LR) de Paris, relève que les recommandations et instructions concernant les risques sécurité de l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les parkings n'ont pas été actualisées depuis la loi d'orientation des mobilités dite "LOM" de 2019. Elle rapporte notamment l'existence d'un « Guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts et ouverts au public » édité par le ministère de l'Intérieur en janvier 2018, antérieurement donc à la loi précitée. Pourtant, cette dernière "impose aux syndics, avant le 1er janvier 2023, l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale, de la question de l'installation de bornes de recharge dans les copropriétés non équipées". Elle souhaite savoir, dans le cadre des questions au gouvernement, quand et comment les syndics pourront se procurer une mise à jour des recommandations et instructions des règles de sécurité concernant l'installation de ces bornes de recharge.

Etude préalable

La LOM a en effet modifié l'article 24-5 de la loi Copropriété de juillet 1965 pour que les syndics des copropriétés qui ne sont pas déjà équipées en installations de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables" inscrivent à l'ordre du jour d'une assemblée générale la question de la réalisation d'une étude préalable portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux infrastructures de recharge et, si nécessaire, les travaux à réaliser à cet effet, indique le ministère de la Transition écologique dans une réponse écrite.



La réglementation applicable à ces nouvelles installations diffère en fonction de l'usage du bâtiment. Ainsi, les nouvelles bornes qui équiperont des copropriétés à usage d'habitation devront respecter "les règles de sécurité issues de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation", indique l'exécutif.

"Pour les établissements recevant du public, il sera fait application de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique".

Enfin pour les immeubles de grande hauteur, les modalités de "l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique" devront être respectées.

Mise à jour prochaine du guide de 2018

A noter que le guide pratique de 2018 "s'applique aux parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur". Des travaux interministériels (Ecologie, Intérieur et Travail) seront engagés prochainement afin d'intégrer dans ce guide le déploiement des installations de recharges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, annonce en conclusion le gouvernement.

QE n° 01239, réponse à Catherine Dumas (Paris - LR) - JO Sénat du 06 avril 2023