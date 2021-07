Bordereau déchets : en marche arrière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Vie du BTP Supprimer Déchets Supprimer Déchets de chantier Supprimer Capeb Supprimer France Supprimer Valider Valider

La DHUP annonce plusieurs aménagements sur le bordereau déchets, qui avait suscité la colère des professionnels.

Le bordereau de suivi des déchets, applicable en principe depuis le 1er juillet dernier, n'entre finalement pas en vigueur. Le Cerfa était toujours en consultation, mais la DHUP vient d'annoncer, rapporte la Capeb, son report au 1er janvier 2022. Des aménagements sont par ailleurs prévus. Les déchets d'atelier ne sont plus concernés. Par ailleurs, il est mis fin à l'obligation de dresser une liste de tous les déchets par chantier de provenance. Un cadre plus cohérent et plus souple est annoncé.

Les organisations professionnelles et le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) s'étaient prononcés contre ce bordereau, qui créait une obligation administrative bien trop lourde et risquait de décourager les efforts pour un traitement vertueux des déchets de chantier.