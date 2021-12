Bordeaux: Clairsienne veut redonner vie à Lumi

Il y a trois ans, Clairsienne posait la première pierre de son futur siège, installé au sein d’une opération atypique dans le quartier Euratlantique. Le « Lieu à usages multiples innovants » (Lumi) devait mixer les usages et les architectures. Et surtout, marquer l’entrée du quartier Saint-Jean-Belcier de l’OIN Bordeaux Euratlantique. Six mois après le démarrage des travaux, le chantier s’est arrêté. Aujourd’hui, Clairsienne reprend tout à zéro.