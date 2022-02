Bonna Sabla change d'actionnaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Industrie Supprimer Bonna Sabla Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du béton préfabriqué pour le génie civil passe sous le contrôle du fonds d'investissement EIM.

Comme annoncé il y a quelques mois, le groupe Consolis vient de finaliser la cession de l'entreprise française Bonna Sabla, spécialiste des produits en béton pour le génie civil, au fonds d'investissement nouvellement créé, EIM, déjà propriétaire d'Omniplast. « Pour cette nouvelle ère, Bonna Sabla entend relever le double défi de la révolution écologique et numérique au service de ses clients et de ses collaborateurs, souligne son CEO Eric Lobbé dans un communiqué, notamment en accélérant l’utilisation de bétons décarbonés et en accompagnant la digitalisation des solutions constructives. »