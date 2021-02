Bondoufle : construction de 171 logements dans la zone d’aménagement concerté « Le Grand Parc »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer ZAC Supprimer Valider Valider

Plusieurs actes de vente ont été signés dans le cadre du projet de construction de 171 logements au sein du quartier « Le Grand Parc ».

Le projet d’aménagement de 171 logements sur la tranche D de la ZAC « Le Grand Parc », à Bondoufle (Essonne), connaît un nouveau rebondissement. De nombreux actes de vente ont été signés récemment. La foncière Atland (Paris) va ainsi pouvoir se lancer dans l’édification des 28 logements collectifs aidés et des 81 appartements en accession (15 logements individuels, 18 logements intermédiaires et 48 appartements collectifs) du programme. Le bailleur I3F entreprendra, quant à lui, la construction de 44 autres logements collectifs aidés, de 15 logements aidés intermédiaires et de 3 appartements individuels aidés.

La création de ces infrastructures a pour but « d’assurer une mixité entre habitat, activités et équipements publics » dans la zone d’aménagement concerté « Le Grand Parc », explique Odile Eveillard, directrice de projet au sein de Grand Paris Aménagement. Pour rappel, en 2026, le quartier devrait compter environ 1 500 logements, dont 30 % seront des logements sociaux.