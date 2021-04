Bollène : requalification du chemin de la Levade

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le chemin de la Levade, à Bollène, fait actuellement l’objet de travaux de réaménagement.

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et des usagers, la Communauté de communes Rhône Lez Provence et la municipalité de Bollène (Vaucluse) ont décidé de mener des travaux de réaménagement du chemin de la Levade. Le chantier, d’une durée de trois mois, a démarré le 15 mars dernier. Il porte sur la requalification de la partie nord, sur la section comprise entre le rond-point Clément Ader et le croisement de l’avenue Théodore Aubanel.

Après l’enfouissement des réseaux aériens, la sécurisation des déplacements piétons est prévue en créant un trottoir normalisé et en mettant en place des dispositifs routiers, comme les plateaux ralentisseurs et les passages piétons. La réfection de la voirie et la création d’une piste cyclable à sens unique figurent aussi dans le cahier des charges. Des dispositions ont été prises pour réduire la gêne occasionnée par ces travaux. Pendant toute la durée du chantier, la circulation ne sera pas interrompue, mais se fera en demi-chaussée et par un alternat de sens prioritaire.