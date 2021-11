Bollène : coup de jeune pour la résidence « Le Pont Neuf »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Valider Valider

Les travaux de réhabilitation de la résidence du Pont Neuf à Bollène sont lancés.

Dans le but d’améliorer le cadre de vie des résidents, la municipalité de Bollène et son premier bailleur social, la société Semib+, ont décidé de lancer un chantier de restauration et de rénovation de la résidence « Le Pont Neuf », située à Bollène (Vaucluse). Les travaux ont été lancés le 11 octobre dernier et concernent notamment la réfection des 162 logements ainsi que celle des parties communes et des parties extérieures.



Les opérations consistent en la rénovation des menuiseries PVC et des volets roulants, en la réfection de l’électricité pour une mise en sécurité, ainsi qu’en l’amélioration des ventilations. Le remplacement des portes palières figure également au projet. Concernant les parties communes, les portes d’entrée dans les halls et les caves seront remplacées, et l’éclairage dans les cages d’escalier amélioré. À l’extérieur de la résidence, l’amélioration de l’éclairage et des accès pour les PMR, ainsi que le réaménagement des espaces verts sont prévus.



Notons que la Semib+ a consacré plus de 2,8 M€ au projet de restauration et de rénovation de 450 logements de la ville de Bollène.