Bollène : construction d’une salle omnisport signée Citta Architectes

Citta Architectes a terminé la construction de la salle omnisport de Bollène.

La réalisation d’une salle omnisport à vocation régionale a été confiée à l’agence aixoise Citta Architectes. Ce bâtiment, mis à la disposition des nombreuses associations communales de Bollène (Vaucluse), sera dédié à la réception de diverses compétitions sportives.

Ce projet de construction se démarque par son hall d’entrée éclairé par une verrière zénithale. On peut aussi découvrir au fond une grande baie qui s’accorde avec le paysage, le tout agrémenté d’un arbre en premier plan. L’accès aux gradins s’effectue depuis le foyer en mezzanine sur le hall via une coursive placée en retrait de l’alignement des poteaux en béton armé qui soutiennent la charpente.

Des poutres métalliques, reconstituées et soudées, ont été installées pour renforcer la structure intérieure de la salle. Afin d’obtenir des façades dotées d’une finition soyeuse et brillante, les artisans ont procédé à la mise en place de murs en béton lasurés et vernis. Le coût de ces travaux, livrés en décembre dernier, est de 2,8 M€.