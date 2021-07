Boissy-Saint-Léger : lancement des travaux dans la Zone d’Aménagement Concerté de la Charmeraie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La ville de Boissy-Saint-Léger se réinvente pour séduire de nouveaux habitants. Le chantier de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Charmeraie a débuté.

La Ville de Boissy-Saint-Léger s’engage à rendre plus attractif son territoire à travers de grands projets urbains. C’est dans ce cadre qu’elle lance le chantier de la ZAC de la Charmeraie, afin d’offrir aux Boisséens un cadre de vie agréable et des logements plus modernes. Un traité de concession a été signé en 2015 par la Ville et l’aménageur public Sadev 94, qui assure la réalisation du projet.

La première pierre de la nouvelle résidence Adoma a été posée le mercredi 23 juin. Les travaux impliquent la démolition du centre commercial Boissy 2, pour laisser place à un quartier mixte verdoyant et connecté à la gare RER et son environnement. Ce quartier comprendra des logements et des équipements publics, ainsi que des commerces et des services de proximité sur une superficie de 7 ha. S’y ajoutera la destruction de l’actuel foyer Adoma pour y reconstruire une future résidence de 211 logements qui pourra accueillir près de 280 personnes. À l’issue des travaux, 650 logements, une maison des jeunes et un parking public verront le jour dans le nouveau quartier. La livraison de l’ensemble est prévue pour la fin de l’année 2025. Le coût global de l’opération est chiffré à 40 M€.