Boisgervilly : l’école « La Rose-des-Vents » gagnera prochainement en surface

Les travaux d’extension de l’école « La Rose-des-Vents » prendront fin d’ici la prochaine rentrée.

Les travaux d’agrandissement de l’école « La Rose-des-Vents », située à Boisgervilly (Ille-et-Vilaine), ont débuté pendant les vacances scolaires. Ils ont pour but de désengorger l’établissement et d’anticiper l’arrivée de nouvelles familles dans la commune.

L’opération porte, entre autres, sur l’extension de la salle des enseignants, ainsi que sur l’aménagement de quatre nouvelles salles de classe et d’un espace réservé au périscolaire. Elle prévoit, en outre, la création d’une salle de sieste, d’un nouveau préau et de sanitaires. S’y ajoute le réaménagement des accès pour le personnel et les élèves. À l’issue des travaux, l’école aura gagné 450 m².

Côté planning, la première phase du chantier prendra fin mi-février. Elle concernera essentiellement le nouveau périscolaire, le préau et le hall d’entrée de l’école. La deuxième phase sera lancée en début d’année. Elle sera consacrée à la création des quatre nouvelles salles de classe. Le calendrier prévoit la fin des travaux d’ici la rentrée 2022.

Le coût total des travaux s’élève à plus de 1 M€.