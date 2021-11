Bobigny : réfection du réseau d’assainissement de la rue du Jura

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Réseau d'assainissement Supprimer Valider Valider

La réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue du Jura se poursuivra jusqu’en février 2022.

À Bobigny (Seine-Saint-Denis), le Territoire Est Ensemble entreprend du 25 octobre au 17 décembre 2021, et du 10 janvier au 18 février 2022, des travaux de rénovation du réseau d’assainissement au niveau de la rue du Jura. Le chantier porte sur le remplacement en tranchée de 117 m de conduite principale et sur le comblement de 110 m de réseau existant. Il inclut aussi la réhabilitation en tranchée de 25 branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales, et la restauration des tampons et avaloirs défectueux.

Le chantier entraînera des perturbations de la circulation. La rue du Jura sera fermée à la circulation automobile par portion de voie sauf aux véhicules de travaux, de 8 h à 17 h 30 pour la portion comprise entre les rues d’Anjou et Adam, et de jour comme de nuit pour la portion entre les rues Adam et Henri-Langlois. La rue du Jura sera mise en double sens pour les entrées et sorties des riverains.