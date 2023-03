BME se renforce encore en Espagne

BME n’est pas rassasié. Après les rachats de début janvier 2023 d’un adhérent Gedimat belge et Gebhardt Bauzentrum, un négoce de matériaux qui exploite sept agences en Franconie et dans la région Rhin-Main près de Francfort, le groupe qui possède les enseignes Raboni, Busca et Silix TP en France, vient de mettre la main sur Decoplack en Espagne. Cette nouvelle acquisition est la quatrième en Espagne et la 28e depuis 2019. Decoplack était la filiale de distribution du groupe Niñerola, qui a commencé ses activités par la fabrication de plafonds en plâtre il y a plus de 30 ans. L'entreprise dont le siège social est implanté à Rossell (Castellón), emploie un total de 38 personnes dans ses cinq succursales.