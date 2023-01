BME pris de fringale

En ce début d’année, BME a décidé de faire chauffer la carte bleue. Après le rachat début janvier d’un adhérent Gedimat, le groupe qui possède les enseignes Raboni et Busca en France, vient de faire l’acquisition de Gebhardt Bauzentrum, un négoce de matériaux qui exploite sept agences en Franconie et dans la région Rhin-Main près de Francfort, et emploie 292 personnes. Les directeurs généraux de Gebhardt, Bernd Ullrich et Kai Lerch, continueront à diriger l'entreprise.

Avec cette septième acquisition en Allemagne, BME renforce son leadership Outre-Rhin. Pour rappel, le groupe détient notamment Bauking, un réseau fort de 72 agences de négoce et de 50 magasins de bricolage sous l’enseigne hagebaumarkt, et qui a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 1,2 Md€. Ou encore SHK Deutschland, dans le sanitaire- chauffage et la plomberie.

La transaction est encore soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.