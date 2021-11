BME poursuit ses emplettes en Europe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Allemagne Supprimer Valider Valider

Le groupe de distribution qui détient Busca et Raboni en France annonce qu'il a conclu un accord pour acquérir Heinrichs Fliesenmarkt, un distributeur de carrelage qui exploite deux succursales dans le nord de l'Allemagne

BME Group vient d’annoncer l’acquisition d’Heinrichs Fliesenmarkt, un distributeur de carrelage qui exploite deux succursales dans le nord de l'Allemagne. D’après le communiqué de presse publié le 9 novembre 2021 ; ce rachat « renforce les compétences de BME Group en matière de carrelage en Allemagne, où la société est l'un des principaux distributeurs de produits sanitaires, de chauffage et de plomberie. » La nouvelle enseigne sera intégrée à Paulsen Gruppe, un réseau qui compte 68 agences et showrooms.

Pour rappel, BME détient en Allemagne quatre enseignes : Bauking et Mahler dans le négoce de matériaux de construction généraux et Paulsen Gruppe, Detering, Bergmann & Franz dans le négoce sanitaire et chauffage.