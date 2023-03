BME France choisit Valobat

L’éco-organisme de la nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), initié par Saint-Gobain, poursuit son extension. Valobat annonce l’entrée au capital de BME France. Au travers de ses enseignes Raboni, Busca et Silix TP, la filiale française de Building Materials Europe compte plus de 49 agences sur le territoire.

Avec l’entrée de BME France dans son capital, Valobat renforce un peu plus son pôle distributeur où l’on retrouve Bricoman, Gedex (Gedimat et Gedibois), Herige (VM), Plattard, Rexel, Téréva, Tout Faire et les enseignes de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (Point.P, Cedeo….)