Bluetek propose une solution de brise-soleil

Bluetek, entreprise du groupe Adexsi et spécialisée dans le désenfumage et l’éclairage zénithal, sort une gamme de brise-soleils en aluminium pour baies et fenêtres destinés aussi bien au neuf qu’à la rénovation. Nommée Komete, elle de décline dans une version standard et premium. La première présente des lames type demi aile d’avion à 45°, tant dis que la deuxième dispose de lames rectangulaires réglables à 45° ou 90°. Et Bluetek met en avant des performances de protection solaire, avec une conservation de 77 % des apports lumineux pour une réduction des apports de chaleur en période estivale de 75 %. En hiver, l’entreprise affirme que 86 % de la lumière naturelle est préservée à l’intérieur. L'entreprise annonce des temps de poses variant de 45 min pour le modèle standard à 1h pour le modèle premium.

En proposant une gamme de brise-soleils, Bluetek compte ainsi étoffer ses solutions de sa nouvelle gamme habitation. Il a pu notamment s’appuyer sur le fabricant de brise-soleils en aluminium du groupe Adexsi Tellier Brise-Soleil, qui fabrique la gamme Komete.