Blue’Air, la nouvelle gamme de purificateurs d’Autogyre

Le fabricant Autogyre, spécialisé dans le traitement de l’air depuis plus de 60 ans, a développé une nouvelle gamme de purificateurs. D’un design épuré et compact, les deux modèles Blue’Air permettent de traiter différents volumes d’air, des petites aux grandes pièces jusqu’à 50 m².

Dans un logement, les activités humaines, les animaux, les plantes, les matériaux et les équipements dégagent des polluants nocifs pour la santé, qu’ils soient composés organiques volatiles (COV) ou particules biologiques (poussières, pollens, moisissures, virus...). Les purificateurs sont l’une des solutions pour améliorer la qualité de l'air et limiter la propagation des éléments allergènes ou toxiques. Equipés d’un ventilateur, ils aspirent l’air de la pièce à traiter pour le filtrer et l’assainir.

Trois filtres pour éliminer 95 % des particules

Les purificateurs Blue’Air aspirent l’air vicié et le purifient en éliminant jusqu’à 95 % des particules grâce à une triple filtration : un préfiltre arrête les grosses particules en suspension (cheveux, poussières...) ; un filtre haute densité Hepa 11 bloque les microparticules de la taille du micron (bactéries, virus…) ; un filtre à charbon actif absorbe les formaldéhydes, substances toxiques et mauvaises odeurs.

Le modèle Blue’Air S se distingue par sa simplicité et sa petite taille. Avec un débit d’air de 130 m3/h, il convient pour les pièces jusqu’à 16 m². Il dispose d’une minuterie réglable (sur 2, 4 ou 8 h), de trois vitesses de ventilation et d’un signal de remplacement du filtre (+/- 2 200 h).

Le modèle Blue’Air XL, au débit d’air de 400 m3/h, est adapté aux pièces jusqu’à 50 m². En plus de la minuterie réglable et du signal de remplacement du filtre, il comprend une veilleuse, une sécurité enfant et un panneau d’affichage numérique. Il est également doté d’un détecteur de sources de pollution, afin d’adapter automatiquement sa vitesse d’absorption. Un bandeau lumineux indique la qualité de l’air (rouge ou vert), et lorsque l’air est purifié (bleu), l’appareil se remet en petite vitesse.