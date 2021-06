Blois récolte les fruits de son écosystème paysager

Sérieux et joyeux comme chaque édition des rencontres printanières du collectif Paysages de l’après-pétrole (Pap), le « printemps des Pap » a ressourcé l’association sur les rives de la Loire, du 17 au 20 juin à Blois. L’écosystème entretenu par la communauté d’agglomération Agglopolys et par l’école supérieure de la nature et des paysages de l’Insa Centre Val-de-Loire produit ses effets dans la durée.