Bloc local pour refonder la politique de la ville

Les élus des quartiers prioritaires de la politique de la ville veulent plus de stabilité et de visibilité. Six associations représentatives du bloc local l’ont dit d’une seule voix, dans une contribution commune à l’attention des candidats à l’élection présidentielle. A travers ce document de 12 pages présenté le 28 mars, elles entendent poser les fondations d’un « pacte de confiance entre l’Etat et nos collectivités ».