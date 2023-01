Blanchon rachète un industriel suisse

Le Groupe Blanchon veut devenir un acteur européen majeur de la protection, de l'entretien, de la rénovation et de la décoration des surfaces en bois intérieures et extérieures. Pour y parvenir, la société, basée à Saint-Priest, dans la Métropole de Lyon, a décidé d’intensifier les rachats à l’international. Elle vient de mettre la main sur Bigler Lacke und Leime, spécialiste suisse dans le développement et la fabrication de produits d'entretien du bois dédiés à la clientèle professionnelle.

Portefeuille de produits complémentaire

Cette acquisition permet à l’industriel lyonnais de propulser la croissance de ses activités internationales comme le précise Guillaume Clément, son président, dans un communiqué : « Cette acquisition est un excellent complément aux récentes acquisitions de Debal Coatings en Belgique et de Rigo aux Pays-Bas. Elle positionne le Groupe Blanchon avec une valeur et une offre de produits uniques en Europe. Bigler a des racines familiales comme Blanchon et un profond esprit d'entreprise forgé par trois générations depuis 1934. La qualité des produits et la réputation de la marque Bigler sont inégalées en Suisse et ses produits ont très complémentaires du portefeuille de produits de Blanchon ».