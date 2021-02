Blanchon lance trois finitions biosourcées pour le bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Bois Supprimer Parquet Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’expert de la protection et des finitions du bois propose trois nouvelles références conçues à base de matières premières naturelles et renouvelables.

Pionnier de la formulation en phase aqueuse dès 1987, créateur d'une ligne Qualité Environnement en 2004, Blanchon lance aujourd’hui, au sein de cette gamme, trois nouvelles références biosourcées : une huile et un vitrificateur pour bois intérieurs et une lasure pour bois extérieurs.

Désormais composés de résines à base d’huile de soja, colza ou ricin transformées en France, en remplacement du pétrole, ces trois produits en phase aqueuse répondent à la norme NF EN 16640 et aux standards de la gamme Environnement : analyse du cycle de vie (FDES), fabrication sans rejets, taux de COV minimum, emballages métalliques recyclés et recyclables… Quant aux performances, elles restent égales aux références standards précédentes.

L’Huile Environnement, pour parquets, boiseries et plans de travail, certifiée CTB et disponible en 5 teintes, se compose de 82 % d’ingrédients minéraux biosourcés. Le Vitrificateur Environnement, pour parquets et escaliers, aspect satiné, mat ou ultramat, également certifié CTB, est lui biosourcé à 78 %. Enfin, la Lasure très longue durée Environnement, microporeuse et hydrofuge, résistant aux UV et aux intempéries, à consistance gélifiée pour une application facile et déclinée en huit teintes, est biosourcée à 84 %.