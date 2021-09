Blagnac : aménagement de la place de Catalogne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Rénovation urbaine Supprimer Valider Valider

L’amélioration de la place de Catalogne constitue le premier projet lancé dans le cadre de l’outil participatif La Fabrique urbaine de Blagnac.

La Fabrique urbaine de la commune de Blagnac (Haute-Garonne) est une initiative municipale pour imaginer la ville de demain avec le public. Elle s’appuie sur la collaboration entre les habitants, les usagers, les professionnels et les acteurs de la ville pour présenter des solutions qui pourront améliorer le cadre de vie et favoriser le bien vivre ensemble, tout en misant sur l’évolution de l’espace urbain. Elle s’intéresse surtout aux quartiers nécessitant une mutation sur les questions d’aménagement, d’immobilier et d’action publique.

La place de Catalogne, au cœur du quartier du Grand Noble, est le premier secteur qui va bénéficier de cette amélioration. Pour discuter des solutions pouvant améliorer ce lieu, les riverains et les résidents ont été conviés à une réunion plénière qui s’est tenue le mardi 7 septembre dernier à la patinoire.

Pour information, le projet d’aménagement de la place de Catalogne mise, entre autres, sur des solutions visant les principes de la transition écologique (respect de la biodiversité, économies d’énergie, zéro déchet, etc.), ainsi que le rapprochement des générations et la mixité sociale.