Bjelin présente sa nouvelle génération de revêtements de sol en bois densifié

La collection de revêtements de sol en bois densifié 3.0 offre des designs améliorés, une finition laquée brossée ainsi qu'un nouveau vernis, lui permettant d'obtenir une classification d'utilisation améliorée de Classe 33, adaptée aussi bien aux applications résidentielles qu'aux zones à fort trafic commercial.

Cette nouvelle gamme joue aussi sur les différentes tailles des lames de sol. Une taille moyenne (M : 151 x 2000 mm) est d'ores et déjà disponible. Arriveront ensuite des formats plus petits (S : 151 x 1170 mm) et plus grands (L : 180 x 2000 mm). Cette diversité de tailles facilite la manipulation des lames et offre aux clients une plus grande liberté dans les configurations de pose. Les formats XL (206 x 2200 mm) et XXL (271 x 2378 mm) continueront également à être proposés.

Les produits Bjelin sont fabriqués dans des usines situées en Suède et dans le nord de la Croatie, bénéficiant ainsi d'un accès à des bois de haute qualité certifiés FSC. Les revêtements de sol en bois densifié de Bjelin se distinguent par la technologie brevetée Woodura, qui rend ces sols jusqu'à trois fois plus résistants que les revêtements en bois traditionnels. De plus, la technologie 5G Dry, développée par Välinge Innovation, garantit une installation rapide et facile grâce à son système de verrouillage résistant à l'eau, assurant des joints étanches et fiables.