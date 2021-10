Bischwiller : un nouvel accueil périscolaire à l’école maternelle Hasensprung

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

L’école maternelle Hasensprung de Bischwiller dispose d’un nouvel accueil périscolaire.

À Bischwiller (Bas-Rhin), un accueil périscolaire a été aménagé dans les locaux de l’école maternelle Hasensprung. Il compte principalement une salle de motricité, une salle d’animation et un espace de restauration équipé d’une cuisine pédagogique. Il a été mis en service à la rentrée de cette année et prend en charge une trentaine d’enfants de trois à six ans, scolarisés dans quatre écoles maternelles de la commune.

La création de ce nouvel espace périscolaire découle d’un projet commun porté par la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) et la Ville. Ces dernières ont notamment déboursé 158 k€ afin de réaliser les travaux d’aménagement durant les vacances scolaires. Pour ces collectivités, l’objectif est de renforcer l’offre d’accueil périscolaire au sein de la commune.

Rappelons qu’une cérémonie d’inauguration a été organisée le 17 septembre 2021 en présence de Jean-Lucien Netzer, le maire de Bischwiller, de Claude Sturni, le président de la CAH, et de Sylvie Hanns, la vice-présidente de la CAH chargée du scolaire, du périscolaire et de l’extrascolaire.